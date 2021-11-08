Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kabine'nin kritik başlıklarıyla ilgili detayları aktaran A Haber muhabiri Ece Altuğ, "Ekonomi önemli başlıklardan biri Aralık ayında artık 2022 asgari ücretinin belli olmasını bekliyoruz ama öncesinde enflasyonu ezdirmeyeceğiz mesajı vermişti hükümet. Dolayısıyla bugünkü toplantıda ne gibi adımlar atılacak asgari ücrete ilişkin bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Bir de kamuoyu araştırması yapılıyor. Beklentiler ne yönde diye işte buna ilişkin de detaylar masaya gelecektir." ifadelerini kullandı.