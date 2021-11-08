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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir gündemle toplanacak. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? EYT’de hangi modeller masada? Sağlıktan siyasete, üretimden dış politikaya birçok konuda değerlendirmenin yapılacağı toplantıda alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak.

G-20 zirvesinde Başkan Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi, terörle mücadele ve yerli aşı çalışmaları konuşulacak başlıklar arasında olacak.

PLANLANDIĞI GİBİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Kabine toplantısının daha önceden belirlendiği ve beklendiği gibi bugün gerçekleşeceği belirtilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan kurulda önemli gündem maddelerinin masaya yatırılacağı öğrenildi.

GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA OLACAK

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının gerçekleşeceği öğleden sonra saatlerinin ardından tüm Türkiye'de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Kabine kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla her kabine sonrasında paylaşan Başkan Erdoğan'ın özellikle Suriye sınırında bir operasyon olup olmayacağı, sağlıkta Türkovac aşısı ve son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı yerli otomobil TOGG ile ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.

G-20 SONRASI İLK KABİNE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak.

LİDERLERLE OLAN ZİRVENİN DEĞERLENDİRMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya medyasında da geniş yer bulan liderlerle diplomasi trafiği içerisinde G-20 zirvesinde gerçekleşen ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

SURİYE'YE OPERASYON VAR MI?

Son günlerde özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sıkça sorulan sorulardan olan Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.

YERLİ AŞIDA SON AŞAMA KABİNE TOPLANTISINDA

Öte yandan artık son çalışmaların yapıldığı yerli aşımız TURKOVAC ile ilgili çalışmalar da kabinenin gündemine olacak ve bakanların yapacağı sunum ve değerlendirmenin ardından bu akşamki açıklamada bazı tarihlerin de netleşmiş olabileceği bekleniyor.

KOVİD-19 MÜCADELESİNDE SON DURUM

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.

YERLİ OTOMOBİL (TOGG) ÜRETİMİNDE PEŞ PEŞE GÜZEL GELİŞMELER

Yine son haftaya damga vuran yerli otomobil paylaşımları da tüm Türkiye'de heyecan yaratırken kabinede de konuyla ilgili müşterek çalışan bakanların bilgilendirme yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kabine'nin kritik başlıklarıyla ilgili detayları aktaran A Haber muhabiri Ece Altuğ, "Ekonomi önemli başlıklardan biri Aralık ayında artık 2022 asgari ücretinin belli olmasını bekliyoruz ama öncesinde enflasyonu ezdirmeyeceğiz mesajı vermişti hükümet. Dolayısıyla bugünkü toplantıda ne gibi adımlar atılacak asgari ücrete ilişkin bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Bir de kamuoyu araştırması yapılıyor. Beklentiler ne yönde diye işte buna ilişkin de detaylar masaya gelecektir." ifadelerini kullandı.

EYT'DE HANGİ MODELLER MASADA?

Bunun yanı sıra 3600 ek gösterge ve EYT de ele alınacak başlıklar arasında.

NET ASGARİ ÜCRET ARALIĞI...

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı tahminini canlı yayında açıkladı. Erdem, "Ben de o hesapları yapıyorum. Son 10 yılda da gerçekleşen enflasyonun 6-7 puanın üzerinde asgari ücret çıkmış. Yılsonu beklenti 18-19 arasında Merkez Bankası'nın demek ki yüzde 25-30 arasında bir artış söz konusu olacak. Bu da net asgari ücreti 3.530 TL ile 3.750 TL arasında bir noktaya getiriyor. Bakıp göreceğiz." şeklinde konuştu.

Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

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