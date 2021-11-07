Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür?

SORU: Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür?

a- Firar ettiği gece

b-Firarından bir hafta sonra

c- Firarının birinci yıl dönümünde

d- Firarının kırkıncı yıl dönümünde

Doğru Cevap: Firar ettiği gece