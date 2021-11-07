George Orwell'in distopik romanı "1984" hangi yıl yayınlanmıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, George Orwell'in distopik romanı "1984" hangi yıl yayınlanmıştır?

SORU: George Orwell'in distopik romanı "1984" hangi yıl yayınlanmıştır?

A: 1929

B:1949

C: 1985

D: 1990

CEVAP: B