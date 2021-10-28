Ankara'da nefes alınacak devasa alan! AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Millet Bahçesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Başkentin en geniş alanına sahip şehir parkı olacak Bahçe, birçok tesisi içinde barındırıyor.
Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi inşaatında sona gelindi. Millet Bahçesinin temeli 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin iş birliğinde atıldı.
2 yılda tamamlanan projeyle, şehir içinde nefes alınacak devasa bir alan Başkente kazandırıldı.
Proje kapsamında alana millet kıraathanesi, kütüphane ve sanat atölyeleri kuruldu.
Millet bahçesinde, ayrıca, çocuk kulübü, tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet park alanları bulunuyor.
5 bin kişilik bir konferans salonunun bulunduğu millet bahçesinde, sergilerin yapılacağı fuaye alanlarının olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi de bulunuyor.
1136 araçlık bir otoparkın da yer aldığı millet bahçesinde, bir tramvay hattı ve 6 tramvay durağı da var.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.
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