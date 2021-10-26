Sınır namustur ama namuzsuzların sınırı yoktur! CHP'nin tezkere kararına şehit kızından ağır sözler
CHP ve HDP, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektirdiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusundaki tezkerede hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Afganlar için ABD ile anlaştığı yalanını söylemesinin ardından 'Sınır namustur' çıkışında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözü CHP binalarına asılmıştı.
TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
CHP 'HAYIR' DEDİ
CHP'li Özgür Özel "Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı. Partisinin grup toplantısında tezkereye 'hayır' oyu vereceklerinin alt yapısını hazırlayan Kılıçdaroğlu, "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun" dedi. Öte yandan söz konusu tezkereye CHP ile birlikte dostu HDPKK da hayır oyu vereceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından yapılan oylamada CHP tezkereye 'hayır' oyu verdi.
'SINIR NAMUSTUR' ÇIKIŞI AKILLARA GELDİ
Geçtiğimiz yaz aylarında Afganistan'dan Türkiye'ye olan göç akını üzerinden kara propaganda yapan ve Türkiye'nin ABD ile anlaşarak Afganistanlılara kapılarını açtığı yalanına başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Sınır namustur' çıkışını yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözünün yer aldığı pankartlar CHP binalarına asılmıştı.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Sınır namustur' pankartının fotoğrafını paylaşmıştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Birçok ülke "Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız" açıklaması yapıyor. Batı Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri… Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye'den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda, hiç konuşulmamış(!)" notunu düştü.
ŞEHİT KIZI GAZETECİDEN AĞIR SÖZLER
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan gazeteci Gülay Demir ağır ifadeler kullandı.
Terör örgütü YPG'nin Suriye'den, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı saldırıda şehit olan 50 yaşındaki Mehmet Şirin Demir'in kızı olan Demir, CHP'nin HDP ile ittifakını eleştirdi.
'NAMUSSUZLARIN SINIRI YOKTUR'
"Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz." diyen Demir, "Sınır namustur ama NAMUSSUZLARIN SINIRI YOKTUR…" ifadesini kullandı.
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