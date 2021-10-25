Son dakika: Kabine Toplantısı öncesi Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli’yi kabul edecek

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE VAKA VE VEFAT SAYILARI

Artış eğiliminde olan koronavirüs vaka sayıları da kabinede konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Bilindiği gibi kovid-19 pandemisinde dün itbarıyla günlük vefat tablosunda 217 rakamı görüldü.