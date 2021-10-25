Kabine toplanıyor! Türkiye'nin gözü bu toplantıda | İşte masadaki konular
Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Koronavirüste vaka ve aşılamada gelinen nokta, fahiş fiyatla ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği toplantı sonrasında kararları Başkan Erdoğan açıklayacak.
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek. İşte kabine toplantısının sıcak gündemine ilişkin önemli detaylar.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA KRİTİK KABİNE TOPLANTISI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.
ROMA'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar ve yol haritası Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında görüşülecek. Burada ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.
TERÖRE KARŞI KARARLILIK
Terörle mücadele de kabine toplantısı gündeminde yer alıyor. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.
SURİYE'DEKİ TEHDİT VE YENİ PLAN
Terörle mücadelenin yanında Türkiye için masada bir alternatif olan sınır güvenliğimizi temin ve operasyon konusu da enine boyuna değerlendirilecek.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE VAKA VE VEFAT SAYILARI
Artış eğiliminde olan koronavirüs vaka sayıları da kabinede konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Bilindiği gibi kovid-19 pandemisinde dün itbarıyla günlük vefat tablosunda 217 rakamı görüldü.
FIRSATÇILAR VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabinede öncelikli gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımların takibi de olacak. Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alınmış ve hem yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirilmiş hem de Tarım Kredi Kooperatif marketleri devreye alınmıştı.
Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek ve atılan bu adımlara ilişkin son durum masaya yatırılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Akşam saatlerinde bitmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.
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