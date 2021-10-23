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Barış Yarkadaş'tan Mevlüt Çavuşoğlu'na iftira! Kilolarca altının takıldığı düğün CHP'li isme ait çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Barış Yarkadaş’tan Mevlüt Çavuşoğlu’na iftira! Kilolarca altının takıldığı düğün CHP’li isme ait çıktı

CHP eski vekili ve Gerçek Gündem'in kurucusu Barış Yarkadaş, CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu ve Neslihan Tuluk'un düğünündeki hediyeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu’nun olduğunu iddia ederek bir iftirada bulundu. Eylül İrem Çavuşoğlu’na iftira atan Yarkadaş'ın sosyal medyada yaydığı görüntülerde düğün töreni öncesi bir eve gelen kilolarca altınlar yer aldı. Yalanının ortaya çıkmasının ardından Yarkadaş ve paylaşımını kullanarak haber yapan fondaş medya kuruluşları paylaşımlarını kaldırdı.

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