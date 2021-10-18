Barış Yarkadaş’tan Mevlüt Çavuşoğlu’na iftira! Kilolarca altının takıldığı düğün CHP’li isme ait çıktı

Yarkadaş paniğe kapılarak videoyu sildi. Ardından şu ifadeleri kullandı:

"Az önce paylaştığım videoyu sildim. Çünkü, video Çavuşoğlu'nun kızının değil yeğeninin düğünü öncesi çekilmiş. aile üyeleri aradı, özel bir törenin yansıtılmasından ve Çavuşoğlu ile bağ kurulmasından rahatsız olduklarını, bakanla görüşmediklerini söylediler. Kamuoyuna saygıyla…

Düğün törenleri aynı güne denk geldiği için videoların servis edildiğini ve karıştığını, videoların AKP içindeki bir grup tarafından yayıldığını belirten aile, bu şekilde gündeme gelmekten rahatsızlık duyduklarını belirttiler."