Barış Yarkadaş'tan Mevlüt Çavuşoğlu'na iftira! Kilolarca altının takıldığı düğün CHP'li isme ait çıktı
CHP eski vekili ve Gerçek Gündem'in kurucusu Barış Yarkadaş, CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu ve Neslihan Tuluk'un düğünündeki hediyeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu’nun olduğunu iddia ederek bir iftirada bulundu. Eylül İrem Çavuşoğlu’na iftira atan Yarkadaş'ın sosyal medyada yaydığı görüntülerde düğün töreni öncesi bir eve gelen kilolarca altınlar yer aldı. Yalanının ortaya çıkmasının ardından Yarkadaş ve paylaşımını kullanarak haber yapan fondaş medya kuruluşları paylaşımlarını kaldırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekili ve Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu ve Neslihan Tuluk çiftinim düğünündeki şatafatlı hediyeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu'na aitmiş gibi sundu.
İŞTE BARIŞ YARKADAŞ'IN PAYLAŞIMLARI
"Maşallah; zenginlik böyle bir şey demek… Yıllar önce "Bir yüzüğüm var" diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu'nun düğün töreni öncesi gelen hediyeler göz kamaştırdı. İrem Hanım ve eşi Sefa Koyuncu'ya mutluluklar diliyorum. Bunun gibi birkaç video daha var. Ama sanırım bu video da AKP'li yöneticilerin ve bakanların nasıl bir ihtişam içinde yaşadıklarını göstermesi açısından yeterlidir. Çeyiz ve hediye gösterimi için sergilenen törende çekilen diğer videoları yayımlamaya gerek yok sanırım."
İŞTE BARIŞ YARKADAŞ'IN PAYLAŞIMLARI
YALAN PAYLAŞMIŞSINIZ FARKINDA MISINIZ?
Takıların sahibi CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu, Yarkadaş'ın paylaşımının altına, "Beyefendi siz normal misiniz. Yalan paylaşmışsınız. Farkında mısınız?
"BOŞ KONUŞMAYI BIRAK"
"Boş konuşmayı bence bırak. Düğün benim. CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısıyım ben."
CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu "Seni yalan haberlerinden dolayı dava edeceğim." dedi.
Yarkadaş paniğe kapılarak videoyu sildi. Ardından şu ifadeleri kullandı:
"Az önce paylaştığım videoyu sildim. Çünkü, video Çavuşoğlu'nun kızının değil yeğeninin düğünü öncesi çekilmiş. aile üyeleri aradı, özel bir törenin yansıtılmasından ve Çavuşoğlu ile bağ kurulmasından rahatsız olduklarını, bakanla görüşmediklerini söylediler. Kamuoyuna saygıyla…
Düğün törenleri aynı güne denk geldiği için videoların servis edildiğini ve karıştığını, videoların AKP içindeki bir grup tarafından yayıldığını belirten aile, bu şekilde gündeme gelmekten rahatsızlık duyduklarını belirttiler."
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