Son dakika: Başkan Erdoğan Kasımpaşa sürpriz görüşme! Kafe sahibi: Eski günleri yad ettik
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti. Kafe sahibi, "Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.
Başkan Erdoğan , Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi için Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne gittiği sırada konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'da tanıdığı kafe işletmecesi Bülent Safkan ile sohbet etti.
Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı.
"ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİK"
Safkan, "Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik. Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade ettik.
Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar
- Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?
- DGS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!
- 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı?
- Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? İşte sebebi...
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında eksikler...
- 16 Ekim akaryakıt fiyatları: Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar? Güncel benzin ve akaryakıt fiyatı...
- Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
- Barbaroslar'da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...
- Geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Destek ödemesi başvuruları nereden, nasıl yapılır? Barınma, yaşlılık, engelli...
- Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?
- Diriliş Ertuğrul'dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...