Mevlit Kandili’nde okunması gerekenler dualar nelerdir? Mevlit Kandili’nde yapılması gereken ibadetler ve çekilecek tesbihler...

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ, DUALARI, ÇEKİLECEK TESBİHLERİ NELERDİR?

Kuran-ı Kerim Okumak;

Yüce Allah Müslamanları bu özel gece de Kuran- ı Kerim okumaya davet etmiştir. Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)

Tevbe ve İstiğfar etmek;

Bütün Müslümanlar yaptığı günahlardan ötürü her zaman Tevbe etmelidir. Mevlid kandili gecesi Tevbe etmeye müsait bir gecedir.

Kaza Namazı ve Nafile Namazı kılmak; Tüm müslümanlara hak olan namaz, mevlid kandili gecesinde kaza namazı kılmalarını farz klımıştır. Peygamber Efendimiz "Namaz, gözümün nûrudur." (Nesâî, Ahmed bin Hanbel) buyurmuştur.