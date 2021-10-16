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Almanya Şansölyesi Angela Merkel Türkiye'ye geliyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2021
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Almanya Şansölyesi Angela Merkel Türkiye’ye geliyor!

Son dakika haberine göre: Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'de olacak. Merkel Türkiye ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek olan Merkel çalışma ziyaretinde bulunacak.

İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de bulunuyor.

Merkel geçen hafta başında Kudüs'e yaptığı ziyarette Türkiye'den övgü ile bahsetti. Merkel, "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" dedi.

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