Almanya Şansölyesi Angela Merkel Türkiye'ye geliyor!
Son dakika haberine göre: Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'de olacak. Merkel Türkiye ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak.
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek olan Merkel çalışma ziyaretinde bulunacak.
İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de bulunuyor.
Merkel geçen hafta başında Kudüs'e yaptığı ziyarette Türkiye'den övgü ile bahsetti. Merkel, "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? İşte sebebi...
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında eksikler...
- 16 Ekim güncel akaryakıt fiyatları: Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, benzin ve akaryakıt fiyatı...
- Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
- Barbaroslar'da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...
- Geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Devlet yardımı alma başvuruları nereden, nasıl yapılır? Barınma, yaşlılık, engelli...
- Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?
- Diriliş Ertuğrul'dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...
- 4.500 TL maaşla alınacak! En az lise mezunu personel alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...
- Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmak oldukça basit! İşte, başvuru şartları ve ekranı...
- 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...
- 15 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte haftanın kazananı...