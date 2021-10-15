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Son dakika: İstanbul merkezli 15 ilde terör operasyonu! 126 kişi için karar verildi

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Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Son dakika: İstanbul merkezli 15 ilde terör operasyonu! 126 kişi için karar verildi

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 15 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 15 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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