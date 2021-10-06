Son dakika: ByLock’un lisans sahibi David Keynes hakim karşısında! 15 yıla kadar hapsi isteniyor

ÇİFTE VATANDAŞ VE ÇİFT İSİMLİ ÇIKTI

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, David Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli David Keynes'in "Örgütün Işık Evleri'ne gittiği, konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiğini, kütüphane sorumlusu ve belletmenlik görevlerinde bulunduğu, örgütün en önemli yapılanma alanı olan mahrem yapılanmada TSK Mahrem Yapılanmasında öğretmen (grup abisi) konumuna kadar yükseldiği" kaydedildi.