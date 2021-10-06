İBB'nin TÜGVA işgali sürüyor! Gasp ve zorbalığa sert tepki: Bizi hiçbir kirli oyun durduramayacak
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgalinin devam ettiği öğrenildi. İBB zabıtalarının binanın kilitlerini değiştirdiği, Ali Ercan Akpolat ve bazı partililerin dün gece TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde kaldığı bildirildi.
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgalinin devam ettiği öğrenildi.
CHP ADALAR İLÇE BAŞKANI VE BAZI PARTİLİLER TÜGVA ADALAR İLÇE BİNASINDAN ÇIKMIYOR
Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer, İBB zabıtalarının da desteğiyle dün sabah TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmiş, baskın sırasında bir polis karnından yaralanmıştı.
İBB zabıtalarının binanın kilitlerini değiştirdiği, Ali Ercan Akpolat ve bazı partililerin dün gece TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde kaldığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, kiracı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni tahliye işleminin hukuksuz olduğu bildirildi. İstanbul Valiliği ve Adalar Kaymakamlığı'nın, bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle İBB'nin tahliye talebini reddettiği öğrenildi.
TÜGVA'DAN İBB ZABITASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Suç duyurusunda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta amirleri ve görevlilerin yağma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediğine dikkat çekildi.
ENES EMİNOĞLU: BİZİ HİÇBİR KİRLİ OYUN VE ZORBALIK DURDURAMAYACAK
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu; "Dün olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin dört bir yanında, hem de Adalar ilçemizde gençlerimizle omuz omuzayız. Bizi hiçbir kirli oyun ve zorbalık durduramayacak, onların tam karşısında bu ülkenin gençliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
BEŞİNCİ: "ZABITALAR POLİSİMİZE SALDIRMIŞ VE BİR POLİSİMİZ KARNINDAN YARALANMIŞTIR"
TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci; polis memurlarının CHP'li İBB ve CHP'li Adalar Belediyesi zabıtalarının gaspetmek için geldiği TÜGVA Adalar İlçe binasının önünde belediye zabıtalarının saldırısına uğradığını belirterek, "Zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması tarihte bir ilk olabilir" ifadelerini kullandı.
İbrahim Beşinci, şunları söyledi:
"Türkiye Gençlik Vakfı olarak İstanbul Adalar'da İBB'den tamamen hukuka uygun şekilde kiraladığımız ve günü gününe kiramızı ödediğimiz ilçe binamıza bugün CHP'li İBB Başkanı ve CHP'li Adalar Belediye Başkanı'nın emriyle zabıtalar baskın yapmıştır."
"Binamızın içindeki eşyalar gaspedilmeye çalışılmış, bina kilitleri değiştirilmiştir. CHP'li İBB'nin Adalar'da kiraladığımız binanın tahliyesi ile alakalı mahkeme süreci devam ederken ve mahkemenin herhangi bir kararı yokken yapmış olduğu bu eylem tam olarak bir gaspetme eylemidir."
"Bu hukuksuzluğun karşı ilçe binamızdaki gönüllü TÜGVA'lı arkadaşlarımız polisi ve TÜGVA gönüllüsü avukatları aramıştır. Polis memurları CHP'li İBB ve CHP'li Adalar Belediyesi zabıtalarının gaspetmek için geldiği ilçe binamızın önünde belediye zabıtalarının saldırısına uğramıştır."
"Olay tam olarak budur, zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması tarihte bir ilk olabilir. CHP'nin militanı gibi davranan zabıtaların yaptıkları yetmemiş olacak ki; CHP Adalar İlçe Teşkilatı TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yapmıştır, şuan da CHP İlçe Teşkilatı ve zabıta binanın içerisinde gaspçı gibi durmaktadırlar. Memleket sevdalısı TÜGVA'lı gençlere mi saldıracaklardır? Yoksa ilçe binamızı işgal mi edeceklerdir?"
"CHP'lilerin toplanma çağrısı üzerine bir tane TÜGVA'lı gencimizin burnunun kanamasının sorumlusu CHP'li İBB Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı, Adalar Belediye Başkanı ve CHP İlçe Başkanı'dır. Ayrıca bize karşı yapılacak her türlü çapulculuğa ve vandallığa karşı kendimizi de ilçe binamızı da savunmaya devam ettik, edeceğiz. Gençlerin duruşu ve hukuk, CHP'nin faşizmini yenecektir."
10 SENE İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018 senesinde 10 sene için kira sözleşmesi imzaladığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA ile kira sözleşmesinin devam ettiği bildirildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ VE ADALAR KAYMAKAMLIĞI İBB'NİN TAHLİYE TALEBİNİ REDDETTİ
TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin İBB ile kira sözleşmesinin devam ettiğine ilişkin açtığı tespit davası sürecinin devam ettiği, konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle Adalar Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'nin İBB'nin tahliye talebini reddettiği öğrenildi.
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