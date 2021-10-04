İnternet neden çekmiyor, sorun mu var 2021? Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor?
İnternet neden çekmiyor, sorun mu var 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunu sonrasında intenet kesintisinin nedeni merak ediliyor. Kullanıcılar gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021? Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor?
İnternet neden çekmiyor, sorun mu var 2021? Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. An itibariyle sadece Facebook, WhatsApp, Instagram uygulamaları değil tüm internet genelinde sorun yaşanıyor. Birçok web sitesi ve sunucusu çökmüş durumda. İşte, internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021?
Sosyal Medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da erişim sorunu yaşanan platformlar arasında yer alıyor...
Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor.
SAAT 18:44'TE ÇÖKTÜ
Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.
Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.
WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA
Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.
Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.
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