İnternet neden çekmiyor, sorun mu var 2021? Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. An itibariyle sadece Facebook, WhatsApp, Instagram uygulamaları değil tüm internet genelinde sorun yaşanıyor. Birçok web sitesi ve sunucusu çökmüş durumda. İşte, internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021?

Sosyal Medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da erişim sorunu yaşanan platformlar arasında yer alıyor...

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor.