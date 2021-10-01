John Wick film serisinin üç filminde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir?
John Wick film serisinin üç filminde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısında ter döktü. Peki; John Wick film serisini üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir? sorusunun cevabı nedir?
John Wick film serisinin üç filminde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir Kim Milyoner Olmak İster programının 1 Ekim tarihli bölümünde bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Programda 1 milyon TL değerinde büyük ödül için yarışmacılar tüm bilgilerini kullandı. İşte, yarışmada bir yarışmacıya sorulan ve merak edilen sorunun cevabı!
A: 300
B: 600
C: 900
D: 1200
Cevap: 300
John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski'nin verdiği bilgilere göre, ilk filmdeki ölüm sayısı 80 civarına çıkarken bu sayı John Wick: Chapter 2'de 128'i buluyor. Serinin son filmi John Wick: Chapter 3 – Parabellum'daysa bu sayı 94'e 'düşüyor'.