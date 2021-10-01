Beşiktaş’ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü’nün Beşiktaş’ı 1-0 yendiği maçta hangi olay yaşanmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örnektlerinden biri gerçekleşmiştir?

A: Ankaragücü teknik direktörü kaleye geçmiştir.

B: Maç başlamadan kırmızı kartr çıkmıştır.

C: Hakeme çarpan top kaleye girip gol olmuştur.

D: Toplam beş penaltı kaçmıştır.

Doğru cevap: C