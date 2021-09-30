Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ne zaman | Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ulusal ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi, Afganistan planı ve terörle mücadele adımları toplantının ana gündem maddesi olacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Afganistan'daki son durum ele alınacak. Bölgenin istikrara kavuşması için uluslararası alanda atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Afganistan kaynaklı göç baskısına yönelik alınan önlemler gözden geçirilecek.
İDLİB'E YÖNELİK ARTAN SALDIRILAR GÖRÜŞÜLECEK
Suriye'deki gelişmeler de kurulun gündemine gelecek. Özellikle İdlib'e yönelik artan saldırılar ile bölgede görevli Türk askerinin durumu görüşülecek.
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin bir değerlendirme yapılacak.
Yurt içindeki Eren operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında gelinen son durum ele alınacak.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER DE KONUŞULACAK
Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de MGK toplantısında konuşulacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.
Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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