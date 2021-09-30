Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ne zaman | Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin bir değerlendirme yapılacak.

Yurt içindeki Eren operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında gelinen son durum ele alınacak.