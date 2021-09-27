Kabine bugün toplanıyor! Yeni tedbirler alınacak mı? Fahiş fiyatlarla mücadele masada
Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanıyor. Meclis'in açılından önce yapılacak son toplantıda önemli gündem başlıkları bulunuyor. Onlardan biri de koronavirüs tedbirleri. Artan vakalar nedeniyle olası tedbirler toplantıda masaya yatırılacak. Fahiş fiyatlarla mücadele de en önemli başlıklardan biri olacak.
Yeni haftanın ilk gününde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak. Kabinenin gündeminde fahiş fiyatla mücadele, yeni yasama yılının yol haritası, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Bakanlar Kurulu'nun tam kadro katılması beklenen toplantıda özellikle yurt içi konularla ilgili kritik başlıklar masada olacak ve toplantı sonrasında Başkan Erdoğan açıklama yapacak.
FAHİŞ FİYATLAR KABİNE GÜNDEMİNDE
Başkan Erdoğan'ın toplayacağı kabinede öncelikli gündem fahiş fiyatlarla mücadele olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı. En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.
YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ GELECEK Mİ?
Ve tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de son 2 yıldır gündemini domine eden koronavirüsle mücadele de kabine gündemine olacak. Vaka sayılarının 25 bin bandına oturduğu kovid salgınında yeni tedbirler alınması beklenmese de aşılama ve vaka artışının değerlendirilmesi bekleniyor.
KOVİD SALGINI ÇERÇEVESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM
Yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayılarıyla aşılama oranları ele alınacak. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum gerçekleştirecek.
YENİ YASAMA YILI VE MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak. Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilecek.
Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen BM toplantısı ziyaretinden yeni dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleriyle ABD temaslarını paylaşacak.
Kabine toplantısında, Başkan Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'deki temaslarıyla ilgili istişare ve değerlendirmelerini paylaşması da bekleniyor.
GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Türkiye'nin sıcak gündemini belirleyen toplantının gerçekleşme saati 15.00 olarak belirlendi. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.
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