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Son dakika | Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Son dakika | Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı

Son dakika haberi...Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Kıyı emniyetinden kaza ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

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