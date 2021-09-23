Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher cinayetinde 40 polise soruşturma

HUKUKÇULAR: "ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ EDİYOR"

Hasan Cevher'in vurulduktan sonra yerdeyken kendisine hakaret ettiğini ileri süren katil Çulcu'nun yere düşen Cevher'e yerdeyken de ateş ettiği ve başı ile omzundan vurularak yere düşmüş bir kişinin hakaret edecek durumunun olamayacağı vurgulanmıştı. Cevher'in otopsi raporunda da başından ve omzundan giren kurşunların yanı sıra; bir kurşunun kalçasından yatık bir şekilde girdiğinin saptandığı ve bu durumun katil Nasuh Çulcu'nun yerdeyken de Cevher'e ateş ettiğinin bir kanıtı olduğu ifade edilmişti. Savcılıkta verdiği ifadede "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" diyen Çulcu'nun, Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği, net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği hukukçular tarafından belirtilmişti.