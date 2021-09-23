CANLI | Konyaspor Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zirve için kritik maç
Süper Lig'e başarılı bir başlangıç yapan Trabzonspor, güzel oyunuyla zirve yarışını sürdürüyor. Lider Beşiktaş'ın evinde puan kaybetmesiyle iştahlanan Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek zirveye oturmak istiyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Konyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşıyor.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Serdar, Soner, Hadžiahmetović, Endri, Michalak, Cikalleshi
Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Hugo, Denswill, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu ahaber.com.tr'de yer alacak.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görevlendirildi.