FETÖ’ye ABD’den kötü haber! İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan flaş açıklama

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde TMSF'nin görevlendirildiği tahkim davasında; hakem heyetinin 20 Eylül tarihli kararıyla yargılama sona ermiş, FETÖ/PDY mensuplarının kurguladığı mesnetsiz iddialar kabul görmemiş ve davada yetkisizlik kararı verilmiştir. Böylece FETÖ tarafından sistematik bir şekilde uluslararası arenada dile getirilen iddiaları ve tazminat talepli tahkim davalarının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğu tescil edilmiştir. Söz konusu davada, yerli ve yabancı hukuk bürolarının da destekleriyle, FETÖ/PDY üyelerinin 126 milyon avro tazminat talebi reddedildiği gibi, mahkeme masraflarının büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verilmiştir."