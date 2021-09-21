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FETÖ'ye ABD'den kötü haber! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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FETÖ’ye ABD’den kötü haber! İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan flaş açıklama

Dünya Bankası kapsamında faaliyet gösteren Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi FETÖ davasında Türkiye'yi haklı bulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında Türkiye'yi haklı buldu.

TAHKİM BAŞVURUSU SONUÇLANDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Cihan Medya Dağıtım AŞ hisselerinin yüzde 99,94'ünün sahibi olduğunu iddia eden Cascade Investments NV (Cascade) şirketinin tahkim başvurusunun sonuçlandığı bildirildi.

PARAVAN ŞİRKET UZUN SÜRE FİNANSMAN SAĞLADI

Açıklamada, dava açan paravan şirketi, uzun yıllar FETÖ/PDY örgütüne finansman sağlanmasında önemli işlev yürüten Belçika Türk İşadamları Derneği (BETİAD) üyesi Kenan Sezer, Mustafa Ünal, İskender Kapaklıkaya, Hüseyin Şahin, Ahmet Tanrıkulu, Ali Aktan, Musa Soydemir ve Kemal Soydemir gibi isimlerin Belçika'da kurduğu, sonrasında Orhan Azizoğlu'nun ortak olduğu anımsatıldı.

İŞTE ALINAN KARARIN DETAYLARI

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi nezdindeki davada Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde TMSF'nin görevlendirildiği tahkim davasında; hakem heyetinin 20 Eylül tarihli kararıyla yargılama sona ermiş, FETÖ/PDY mensuplarının kurguladığı mesnetsiz iddialar kabul görmemiş ve davada yetkisizlik kararı verilmiştir. Böylece FETÖ tarafından sistematik bir şekilde uluslararası arenada dile getirilen iddiaları ve tazminat talepli tahkim davalarının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğu tescil edilmiştir. Söz konusu davada, yerli ve yabancı hukuk bürolarının da destekleriyle, FETÖ/PDY üyelerinin 126 milyon avro tazminat talebi reddedildiği gibi, mahkeme masraflarının büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verilmiştir."

TERÖRÜN KAYNAĞINI KURUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin selameti, birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceklerini belirterek, "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nin (ICSID), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 126 milyon avro tazminat talebini reddetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kararın, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun açıklamasında, davanın avukatlarından Mustafa İnal Doğan'ın söz konusu kararı kamuoyuna duyurduğu sosyal medya paylaşımına da yer verdi.

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