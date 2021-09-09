Selçuk Bayraktar'dan Milli Muharip Uçak açıklaması! İşte diğerlerinden farklı kılan özelliği
Dünyayı kendine hayran bırakan Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar, Milli Muhari Uçak hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin üretmekte olduğu insansız savaş uçağı MMU'nun diğer örneklerinden farklı olduğunu belirten BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Kısa pistli uçak gemilere de inip, kalkabilecek. O şekilde tasarlanıyor. Bu da muharebe sahasında devrim olacak diyebilirim" dedi.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ile ilgili, ''İnsansız savaş uçağımız, dünyadaki diğer örneklerinden farklı olarak kısa pistli uçak gemilere de inip, kalkabilecek. O şekilde tasarlanıyor. Bu da muharebe sahasında devrim olacak diyebilirim. Bunun yanında dünyada yine kısa pistli uçak gemilerine inebilecek, 'TCG Anadolu'muza inip, kalkabilecek'' dedi.
Tuz Gölü'nde yapılan TEKNOFEST Roket Yarışması'nda incelemede bulunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından yapılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve insansız savaş uçağının muharebe sahasında devrim yapacağını düşündüklerini belirtti.
"STRATEJİK GÖREVLERE İMZA ATACAK"
'Akıncı TİHA'nın geliştirme faaliyetinin sürekli devam edeceğini belirten Selçuk Bayraktar, '''Akıncı TİHA', Türkiye'nin geliştirdiği en büyük insansız hava aracı ve bugüne kadar en gelişmiş ana silah sistemi. Çok stratejik görevlere imza atacak, çok geniş yelpazede görev yapacak. Binlerce kilometre öteye adeta oturduğunuz yerden komuta edebileceğiniz robot uçak. Dünyada sadece 3 ülkenin geliştirebildiği robot uçak. Bu anlamda dünya basınında da İHA'larımız yoğun bir şekilde takip ediliyordu. 'Akıncı' da benzer şekilde ilgi gördü. 'Akıncı'nın geliştirme faaliyetleri sürekli devam edecek. Nasıl cep telefonlarımızdaki uygulamalara güncelleme geliyor; bunlar da bu yaşadığımız dijital çağın yeni dijital teknolojileri ve dolayısıyla benzer şekilde ilerliyorlar. Sürekli güncellemelere maruz kalıyorlar. Bu 'Bayraktar TB2' için de böyle. 'Akıncı' da yıllar geçtikçe sürekli olgunlaşacak ve sürekli geliştirilecek insansız hava aracıdır'' diye konuştu.
"DEVRİM YAPACAK"
Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ön tasarım aşamasında adım adım ilerlediklerini belirterek, şunları söyledi:
'''Akıncı'yı teslim etmemizle birlikte insansız savaş uçağımızı çok daha büyük özgüvenli geliştirebilecek noktadayız. 10 senedir bu hayalimizdi. Ona da şu an da yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ön tasarım aşamasına doğru adım adım ilerliyoruz. İnsansız savaş uçağımız, dünyadaki diğer örneklerinden farklı olarak kısa pistli uçak gemilere de inip, kalkabilecek. O şekilde tasarlanıyor. Bu da muharebe sahasında devrim olacak, diyebilirim. Bunun yanında dünyada yine kısa pistli uçak gemilerine inebilecek, 'TCG Anadolu'muza inip, kalkabilecek. 'Bayraktar TB3' dediğimiz SİHA'mızı geliştiriyoruz. Böyle bir SİHA dünyada ilk defa geliştirilmiş olacak. İkisi birlikte TB3 ve insan savaş uçağımız muharebe tarihinde büyük devrim yapacağını, nasıl ki dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri filolar halinde insansız hava araçlarını kullanıp, muharebe tarihinde büyük bir paradigma dönüşümüne imza attıysa bu insansız hava araçlarımızın da kısa pistli uçak gemimizle birlikte muharebe tarihinde devrim yapacağını değerlendiriyoruz.''
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS PYBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...
- Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...
- KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?
- Öğretmen ek ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları...
- Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...
- Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek?
- Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...
- Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...
- Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60'da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi...