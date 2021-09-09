Cemile Şenel’in katili belli oldu! İşte Cemile Şenel cinayetini aydınlatan flaş detay

İddialara göre ifadelerinde o gece yaşananları bir bir anlatan şüpheliler, Cemile Şenel'e isabet eden kurşunun çıktığı silahı Nusret T.'nin kullandığını ve katil zanlısı Nusret T.'nin olaydan sonra kaçtığını söyledi. Nusret T. de Sultangazi İlçesi'nde olayda kullandığı suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.

KAZA GEÇİRDİ DEMİŞLER

Acı olayın ardından konuşan anne Neval Şenel, "Kızım 2 yaşından beri babasız büyüdü. Bir süredir bunalımdaydı, son zamanlarda sürekli evden kaçmaya başlamıştı. Biz de çocuk yetiştirme yurduna vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre önce yanıma geldi, daha sonra da arkadaşlarımın yanına gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Geri dönmeyince telaşlandım, polise haber verdim. Sultangazi'de bir kız ölmüş diye haber geldi, kimlik teşhisi için gittiğimde cesedin kızıma ait olduğunu anladım. Birisi veya birileri kızımı alıp "Trafik kazası geçirdi" diyerek hastaneye bırakıp kaçmışlar. Kim yaptı ne oldu bilmiyorum ama kızımın bazı arkadaş çevresi hiç tekin değildi. Suçlular en yakın zamanda yaptıklarının cezasını çeksin, benim kızım gitti cennette melek oldu ve geri gelmeyecek. Başka ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.