Balıkesir'de çarşaflı Türk kadını zincire vuruldu! Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden çağ dışı skandal gösteri
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen Edremit'in düşman işgalinden kurtuluş töreninde büyük bir skandala imza atıldı. Dernek tarafından siyah çarşaf örtülü bir genç kız zincire vuruldu. Sonrasında üstündeki çarşafı atan ve beyaz bir kıyafetle Türk bayrağı açan genç kızın özgürlüğü simgelediği iddia edildi. Olay anında kutlama alanında bulunan AK Parti Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna yaşanan olaya sert tepki gösterirken “Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı” ifadelerini kullanırken, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. CHP'li Edremit Belediye Başkanı ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bu gösterisine destek verdi.
Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından siyah çarşaf örtülü bir genç kız zincire vuruldu.
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"TÜRK KADININI ZİNCİRE VURACAK KİŞİ ANASINDAN DOĞMADI"
Yaşanan skandala AK Parti Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna tarafından sert tepki gösterildi. Murat Tuna "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı" ifadelerini kullandı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Bunun tarihte bir örneğinin olmadığını söyleyen Tuna, vatanına milletine en faydalı olan kadının Türk kadını olduğunu ifade etti. Türk kadınının hiçbir zaman esareti kabul etmediğini belirtirken, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
CHP'Lİ BAŞKAN TÖRENİ SAVUNDU
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan konuya ilişkin "Bu bir mizansendir. Biz burada katılmak isteyenleri tespit ediyoruz. Esnaflarla beraber,burada yapılacak gösterilerden sorumlu değiliz. Orada ki tepki nedir bilmiyorum anlamış değilim. Vurulmadı mı neler yapıldı? Kadınlarımız tacize tecavüze uğramadı mı? Burada o günleri hatırlatarak özgürlüğün nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Kimseyi rahatsız edecek bir şey yok. Ben çok anlamış değilim" ifadelerini kullandı.
BU HALKA HAKARET EDEMEZSİNİZ!
Büro Memur-Sen Balıkesir Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Seyfettin Çiftci'de yaşanan skandala sessiz kalmayarak açıklamada bulundu. İşte o açıklamanın detayları...
Edremit' in Düşman İşgalinden kurtuluşu torenlerin de, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına düzenlenen Halk Oyunları gösterisinde, ÇARŞAF giydirilmiş bir bayanın ZİNCİRLERE vurulması ile başlayan gösteri, oyunun sonunda ÇARŞAF içerisinden çıkan açık bir Bayana dönüşerek neyi amaçlamaktadır! Bunun Edremit in düşman işgalinden kurtuluşu ile ne alakası vardır !
Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk' un manevi değerini kendine siper ederek, bu halka hakaret edemezsiniz!
Kurtuluş törenin de bile insanların inancı ile alay edecek kadar ileri giden bu zihniyete, kamu yetkilileri nasıl müsade etmektedir!
Bu gösteriler hiç mi incelemeden geçmedi !
Nereden tutsan elde kalacak bu olayla ilgili umarım inceleme başlatılır ve vicdanlar binebze olsun soğutulur...
Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız!
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