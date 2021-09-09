Balıkesir’de çarşaflı Türk kadını zincire vuruldu! Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden çağ dışı skandal gösteri

BU HALKA HAKARET EDEMEZSİNİZ!

Büro Memur-Sen Balıkesir Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Seyfettin Çiftci'de yaşanan skandala sessiz kalmayarak açıklamada bulundu. İşte o açıklamanın detayları...

Edremit' in Düşman İşgalinden kurtuluşu torenlerin de, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına düzenlenen Halk Oyunları gösterisinde, ÇARŞAF giydirilmiş bir bayanın ZİNCİRLERE vurulması ile başlayan gösteri, oyunun sonunda ÇARŞAF içerisinden çıkan açık bir Bayana dönüşerek neyi amaçlamaktadır! Bunun Edremit in düşman işgalinden kurtuluşu ile ne alakası vardır !

Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk' un manevi değerini kendine siper ederek, bu halka hakaret edemezsiniz!

Kurtuluş törenin de bile insanların inancı ile alay edecek kadar ileri giden bu zihniyete, kamu yetkilileri nasıl müsade etmektedir!

Bu gösteriler hiç mi incelemeden geçmedi !

Nereden tutsan elde kalacak bu olayla ilgili umarım inceleme başlatılır ve vicdanlar binebze olsun soğutulur...

Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız!