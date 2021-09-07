Zorunlu PRC testlerinden ücret alınacak mı? Karar verildi

NÜFUSUN YÜZDE 79'U AŞILANDI

Bu arada dün sabah itibarıyla aşı olanların sayısı 97 milyonu aştı. Sağlık bakanlığı'nın verilerine göre nüfusun yüzde 79'u ilk doz aşısını yaptırdı. 49 milyon 678 bin 90 kişi birinci doz, 38 milyon 397 bin 940 kişi ikinci doz ve 8 milyon 922 bin 484 kişi ise üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Aşılananların sayısının artması ile birlikte illerin risk kategorileri de hızla değişmeye devam ediyor. Hedef eylül ayı sonunda kadar yüksek riskli il bırakmamak.