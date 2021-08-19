Kabine toplanıyor! Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Başkan Erdoğan açıklayacak

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "İnşallah olacak. Dün akşam Bakanımla bu konuyu konuştuk. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasının ardından kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim kararlarının da alınarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.