Kabine toplanıyor! Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Başkan Erdoğan açıklayacak
Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Toplantıda koronavirüs salgınındaki vaka artışı ve aşılamada son durum değerlendirilecek. Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de toplantıda netlik kazanacak. Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? gibi soruların cevabını toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklayacak.
2 Ağustos ve 16 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları ve Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi nedeniyle ertelenmişti. Çarşamba akşamı bir televizyon programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'nin bugün toplanacağını açıkladı.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ANA GÜNDEM MADDESİ
Kabinenin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına karar verilmesi bekleniyor.
BAKAN ÖZER İLK KEZ KATILACAK
Kabine toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak. Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "İnşallah olacak. Dün akşam Bakanımla bu konuyu konuştuk. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasının ardından kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim kararlarının da alınarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GÜNDEMDE
Kabinede ele alınacak bir diğer başlık da aşı olmayanların durumu. Aşılama oranının nasıl artırılacağı, aşı olmayanlara yönelik sosyal kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusu da değerlendirilecek.
YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ OLACAK MI?
Sonbaharda salgının seyrinde yaşanabilecek gelişmelerin eğitim-öğretimi etkilememesi için alınabilecek tedbiler de kabinede gündeme gelmesi bekleniyor.
YANGIN BÖLGELERİNDEKİ DURUM KABİNE GÜNDEMİNDE
Antalya Manavgat ile sembolleşen ancak birçok il ve ilçede 13 gün kadar devam eden yangınlar ve sonrasında atılacak adımlarla ilgili de kabine toplantısında bir değerlendirme yapılacak. Konuyla ilgili çalışmaların son durumuna dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bir sunum gerçekleştirilecek.
SEL BÖLGESİNDE AFET YÖNETİMİ MASADA
Masadaki en kritik başlıklardan birisi de Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı ağır olmak üzere Batı Karadeniz'i vuran sel felaketleri ve bu alanda yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar olacak. Afet bölgesindeki son gelişmeler ele alınarak Başkan Erdoğan'a sunum yapılması bekleniyor.
Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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