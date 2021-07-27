Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'dan mültecilere yönelik zam tepkisi "Kendi evinde 2 yabancı uyruklu kişi çalıştırmış"

"DİKTATÖRCE TUTUM…

"Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana en az 29 bin çocuk yetim veya öksüz kalmışken, bir tas çorbaya, bir yudum suya muhtaç etmek faşizminde ötesindedir. Üstelik karar organının Belediye Meclisi olduğu bir yönetimde kendince açıklamalarda bulunmak diktatörce bir tutumdur."

KENDİ EVİNDE 2 YABANCI UYRUKLU KİŞİYİ ÇALIŞTIRMIŞ

"Kendi evinde sadece Fas uyruklu değil aynı zamanda 8 yaşında evladı olan başka bir göçmen 'kadıncağızı' da çalıştırdığı bizim değil, kendisinin ve yakınlarının söylemidir. Bu minvalde Bolu Belediye Başkanı 2 yabancı uyruklu kişiyi evinde çalıştırmıştır."