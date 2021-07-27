15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir hakkında skandal ifadeler kullanmıştı! İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı hakkında flaş gelişme





Sağol açıklamasında, "İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabından 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, il teşkilatımızı ve bütün İYİ Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki var oluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kat'a kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.