Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar

MÜJDEYİ KKTC PARLAMENTOSUNDA AÇIKLAYACAĞIM

KKTC Parlamentosunda yapacağım konuşmada inşallah orada açıklayacağım.

KOSOVA'NIN TANINMASI KONUSUNDA MÜŞTEREK ÇALIŞMA YÜRÜTELİM

Başta Azerbaycan olmak üzere değişik ülkelerle temasların üst düzey kurulması gayretimizdir. Bunları devam ettireceğiz. Benzer çalışmaları nerede mağdur, mazlum varsa yapıyoruz. Kosova için... Şu anda 114 olan sayı daha da arttıralım istiyoruz. Bu yıl BM Genel Kurulu'nda Biden ile orada yapacağım görüşmede bu konuları ele alacağız. Kosova'nın tanınması konusunda müşterek çalışma yürütelim. Bunu kendilerine teklif edeceğim.

YUNANİSTAN'IN GERİLİMİ ARTTIRICI AÇIKLAMALARI

Savunma Bakanım öyle bir haber çıktı ama gerçekle alakası yok diyor. Öyle bir yanlışın içine girmeleri onları zora sokar. Gereği neyse anında gereğini yaparız. Cenevre'deki toplantılarda Ersin Bey'in de dediği gibi eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz. 40-50 senemizi onların söyledikleri ile geçirdik, netice alamadık. O devir bitti, kapandı. Azınlık felsefesini de kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yok