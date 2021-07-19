Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu. "Adadaki kardeşlerimizle birlikte çifte bayram yaşayacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağım konuşmada inşallah bu müjdeyi oraya açıklayacağım". dedi. Erdoğan, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Egemen eşit devletli çözüm dışındaki girişimler onları zora sokar. Anında gereğini yaparız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararıyla ilgili de " Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın içinde bulunduğu 'TC TUR' uçağı saat 15.00 itibarıyla KKTC'ye indi.
Başkan Erdoğan, KKTC'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ
20 Temmuz törenlerine katılmak üzere az sonra Lefkoşa'ya hareket edeceğiz. Adadaki kardeşlerimizle birlikte çifte bayram yaşayacağız.
Harekatla Rumlar'ın Kıbrıs Türklerine 1963'ten sonra yoğunlaşan mezalimi sona erdirmiştir.
Lefkoşa'da bugün ayrıca Meclis'te tertiplenecek özel oturuma katılarak bir hitap gerçekleştireceğim. Ersin Tatar'la farklı alanlardaki projelerin açılışını gerçekleştireceğim.
Kıbrıs Türkü yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor.
Sayın Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsattır. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu göstermiştir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı gelecek arzu ede taraflara tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum.
KKTC her türlü zorluğa rağmen kendi ayakları üzerinde duran bir devlettir. Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir.
MÜJDEYİ KKTC PARLAMENTOSUNDA AÇIKLAYACAĞIM
KKTC Parlamentosunda yapacağım konuşmada inşallah orada açıklayacağım.
KOSOVA'NIN TANINMASI KONUSUNDA MÜŞTEREK ÇALIŞMA YÜRÜTELİM
Başta Azerbaycan olmak üzere değişik ülkelerle temasların üst düzey kurulması gayretimizdir. Bunları devam ettireceğiz. Benzer çalışmaları nerede mağdur, mazlum varsa yapıyoruz. Kosova için... Şu anda 114 olan sayı daha da arttıralım istiyoruz. Bu yıl BM Genel Kurulu'nda Biden ile orada yapacağım görüşmede bu konuları ele alacağız. Kosova'nın tanınması konusunda müşterek çalışma yürütelim. Bunu kendilerine teklif edeceğim.
YUNANİSTAN'IN GERİLİMİ ARTTIRICI AÇIKLAMALARI
Savunma Bakanım öyle bir haber çıktı ama gerçekle alakası yok diyor. Öyle bir yanlışın içine girmeleri onları zora sokar. Gereği neyse anında gereğini yaparız. Cenevre'deki toplantılarda Ersin Bey'in de dediği gibi eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz. 40-50 senemizi onların söyledikleri ile geçirdik, netice alamadık. O devir bitti, kapandı. Azınlık felsefesini de kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yok
ALMANYA'DAKİ İŞLETMELERE BAŞÖRTÜSÜ KISITLAMASI KARARI
Adalet Divanı ile ilgili bu atılan adım, söylenen sözler bu konuda parti sözcümüzün açık, net, güzel bir açıklaması var. Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Adalet Divanı ile uzaktan yakından alakası yok. Önce inanç özgürlüğü nedir bunları öğrenmesi lazım. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şeyler söyleyebilirler mi? Önce gitsinler kipa ile ilgili kararlarını da gözden geçirsinler.
TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN'DAKİ KABİL HAVALİMANININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI
Taliban'ın yaptığı açıklamada Türkiye'yi istemiyoruz açıklaması yok. Onlar kendilerine göre açıklama yapmış durumda. Bu konuda Türkiye'deki yönetimin ne konuda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Planlarımızın da gereğini yerine getiriyoruz. Gerek Dışişleri, gerekse şahsım olarak adımları atıp inşallah Taliban'la ne gibi görüşmeler yapacağız, nereye ulaşacağız bunun gayreti içindeyiz. Taliban'ın Afganistan'daki yaklaşımı bir müslümanın diğer müslümana yaklaşımı değildir.
Taliban'ın işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Bu işgal hareketini bırakması lazım. Bir an önce Afganistan'ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım.
KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM
Öncelikle benim burada sizler vasıtasıyla tüm halkıma seslenmem şudur: Maske-mesafe kuralı devam etmeli. Taviz verilmesi doğru değil. Yine de dükkanlar açılsın, çalışmalar başlasın dendi. E biz de bunları kaale aldık, açılması noktasında adımı attık. Attık da noldu? Hemen rakamlar yükselmeye başladı. Dün, evvelsi gün vefat sayılarında düşüş oldu, dün itibariyle vefat sayıları da ciddi manada arttı. 77'ye falan çıktı yanılmıyorsam. Rakam 7 binleri falan tekrar yakaladı. Bu bizim için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor.
Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle mesafe ve maske kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşının önünü açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı. Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle aşıda ihtiyaç veya dışardan gelir mi gelmez böyle bir sıkıntıya girmeden inşallah bunu da çözmüş olacağız. Olumsuz propagandalara kanmadan aşımızı da yaptırmalıyız. O bizim önemli bir teminattır.
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