HDP'li vekilden Halk TV'de skandal açıklama! ''Bizim seçmenlerimiz PKK'yı kurmuş, aramıza nasıl mesafe koyalım?''

Katırcıoğlu'nun, ''Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki" sözleri büyük tepki çekti. Katırcıoğlu konuşmasının devamında, ''PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK'yı kurmuşlar." dedi.

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