Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 15 Temmuz'da meydanlarda nöbet vakti
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 5. yıldönümü nedeniyle Ankara’da bir dizi etkinliğe katılacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına inşa edilen Şehitler Müzesi’ni açacak olan Başkan Erdoğan daha sonra şehit ailelerini ağırlayacak.
15 Temmuz Destanı'nın beşinci yılında milletin zaferini unutturmamak adına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Abidesine çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'nin açılışını yapacak.
Başkan Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.
DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ MÜZESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına inşa edilen Şehitler Abidesi'ne bağlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'ndeki animasyon havuzunda darbe girişimi gecesindeki olaylar özel tekniklerle canlandırılacak.
Hologram, balmumu heykeller, ışık ve ses efektlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı müzede, ziyaretçiler 15 Temmuz gecesi yaşananlara tanıklık edecek.
Yedi ayrı salondan oluşan müzede ilk salonda darbe girişimi öncesi gelişmeler, Türkiye'deki darbeler, FETÖ'nün kumpasları anlatılacak.
Müzede karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen Sonik Hat bölümünde ise, ses ve ışık efektleri eşliğinde ziyaretçiler tankın altından geçiş yapacak.
DESTANSI MÜCADELE ANLATILACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek.
Program ve faaliyetler, 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurtdışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.
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