Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 15 Temmuz'da meydanlarda nöbet vakti

DESTANSI MÜCADELE ANLATILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek.

Program ve faaliyetler, 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurtdışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.