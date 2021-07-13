Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için hesap vakti! Tosuncuk bugün ilk kez çıkacak

2 yıl önce açılan dava kapsamında firari olması nedeniyle ifadesi alınamayan Aydın, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada ilk savunmasını yapacak.