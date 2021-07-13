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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için hesap vakti! Tosuncuk bugün ilk kez çıkacak

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.07.2021
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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için hesap vakti! Tosuncuk bugün ilk kez çıkacak

Son dakika haberine göre: Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçtıktan sonra tutuklanan Mehmet Aydın için hesap günü belirlendi. Savcılıkta "ben de mağdurum" savunmasına sığınan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

"Hatalarım oldu ama ben de mağdurum" savunması yapan Çiftlik Bank'ın Tosuncuk lakaplı kurucusu Mehmet Aydın, ağabeyinin de gözaltına alınmasının ardından 2'si firarisi kalan 20 sanıklı Çiftlik Bank davasında savunma yapacak.

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için hesap vakti! Tosuncuk bugün ilk kez çıkacak

"MAĞDURUM" SAVUNMASI TUTMADI

Geçtiğimiz günlerde teslim olacağına dair bir video yayınladıktan sonra Brezilya'dan özel ekiple Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın, yıllar süren firarının ardından tutuklandı.

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için hesap vakti! Tosuncuk bugün ilk kez çıkacak

102 mağdurun daha şikayetçi olduğu soruşturma dosyası kapsamında ifade veren Aydın, "Dolandırma amacım yok. Paralarını alıp kaçma kastım da yok. Yurt dışında hep mağdurların parasını ödemeyi düşündüm. Örgüt kurup insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum." dedi.

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için hesap vakti! Tosuncuk bugün ilk kez çıkacak

Aydın, "Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Ben de mağdurum. Mağdurların zararı Türkiye'deki el konulan varlıklarımca karşılansın" dedi. Cezaevine gönderildi." ifadelerini kullandı.

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için hesap vakti! Tosuncuk bugün ilk kez çıkacak

HESAP VAKTİ GELDİ

Güvenlik gerekçesiyle Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gönderilen Mehmet Aydın için artık hesap vakti. Binlerce mağdurun şikayetçi olduğu Çiftlik Bank davasında ilk kez mahkeme karşısına çıkacak.

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için hesap vakti! Tosuncuk bugün ilk kez çıkacak

2 yıl önce açılan dava kapsamında firari olması nedeniyle ifadesi alınamayan Aydın, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada ilk savunmasını yapacak.

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için hesap vakti! Tosuncuk bugün ilk kez çıkacak

ARTIK HAKİM KARŞISINDA OLACAK

Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, bir numaralı sanık Mehmet Aydın'ın bulunduğu cezaevinden 13 Temmuz Salı günü ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile ifade vermesi için yazı gönderdi.

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın için hesap vakti! Tosuncuk bugün ilk kez çıkacak

SEGBİS yöntemiyle ifadesi alınacak olan Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada celse arasında mahkeme heyetinin sorularına yanıt verecek. Aydın'ın ifadesi, hakkında açılan ve 750 mağdurun bulunduğu 2. Çiftlik Bank davasına da girecek.

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