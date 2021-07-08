CHP'li Eynesli Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz terör estirdi! 'Parklar bakımsız' diyen kadına öldüresiye dayak
CHP yeni bir skandalla gündemde. Taciz ve tecavüz skandallarının açıklamasını dahi yapmayan CHP şimdi de 'hizmet' isteyen vatandaşa sopa atmaya başladı. Giresun’un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in yanındaki adamlar tarafından darbedildiğini söyleyen bir kadın şikayette bulundu. CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceği iddiasını ortaya attı. Öte yandan, CHP'li belediye çalışanları tarafından oğlunun 2 çocuğunun yanında darbedildiğini iddia eden yaşlı kadın yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
CHP'nin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Taciz ve tecavüz skandallarının peş peşe patladığı CHP şimdi de 'hizmet' isteyen vatandaşı dövmeye başladı.
'PARK' BAKIMSIZ DİYEN VATANDAŞI HASTANELİK ETTİLER
Giresun'un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayette bulundu.İlçe parkının bakımsız olduğundan şikayet etmeleri üzerine başlayan tartışmanın büyümesi üzerine parka gelen Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz yanındakiler tarafından oğlu, geliniyle beraber darbedildiğini iddia eden Ülfet Dikici, yüzü ve gözleri şişmiş mor şekilde şikayette bulundu.
Ülfet Dikici yaşadığını iddia ettiği olayı şu ifadelerle anlattı:
Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlileri çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici'ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da "Oturmasının senden mi öğreneceğim" cevabını verdi.
"BELEDİYE BAŞKANININ YANINDA GERÇEKLEŞTİ"
Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı. On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti.
"BU KADAR VİCDANSIZLIK OLUR MU?"
Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darp edip beni de bu hale getirdiler."
BAŞKAN KENDİNİ "DÜŞMÜŞTÜR" DİYE SAVUNDU
İddia edildiği gibi kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini ifade ederek kendini savunan CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, "Belediye Başkanlığı makamında bulunduğum sırada telefonla yüksek sesle konuşulduğunu duydum. Bunun üzerine görevli arkadaşa neler olduğunu sordum ve bana bir vatandaşın şikayeti olduğunu ama sinkaflı küfürlerle konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine belediyeyi arayan numaradan kendisine ulaşarak kendimi tanıtıp şikayetini dinlemek istediğimi söyledim ama bana da aynı şekilde hakaret dolu sözlerle şikâyette bulunuldu. Bunun üzerine kendisiyle yüz yüze görüşüp dinlemek istediğimi söyledim ve parkta bulunduğunu ve beklediğini söyledi. Bende parka gittim amacım sadece dinleyip şikeyetini öğrenmekti.Vatandaşla konuşurken , park içerisindeki işletmenin sahibi ile tartışmaya başaldılar ve darp edildi iddiasında bulunan kadının oğlu işletme sahibine saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. Bu arada kadında arbede arasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir ama birileri kadına el kaldırıp vurmaz. Kadına vurulduğunu da görmedim" iddiasında bulundu.
DARP EDİLEN YAŞLI KADIN YAŞANANLARI A HABER'E ANLATTI
Parka dezenfektan koyulmasını talep ettikleri için darbedildiklerini söyleyen yaşlı kadın, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
CHP'li belediyenin çalışanları tarafından tekme-tokat dövülüp hastanelik edildiklerini söyleyen madur kadın, yaklaşık on kişinin kendilerine saldırdıklarını ifade etti.
BU KADAR VİCDANSIZLIK OLUR MU?
Belediye çalışanlarının saldırı anlarını anlatan mağduır kadın; "Oğlumun yanında 2 tane yavrusu vardı. Yavrularının yanında oğlumu darpettiler! Evlatlarının yanında çocuğumu dövdüler. Bu vicdana sığar mı?" ifadelerini kullandı.
Araya girmeye çalışan gelinlerinin de saldırganlar tarafından şiddete maruz bırakıldığını söyleyen yaşlı kadın ve çocukları saldırganlardan şikayetçi oldu.
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