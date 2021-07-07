Son dakika | 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın sorgusu tamamlandı! İlk ifadesi ortaya çıktı: Hatalarım oldu

İŞTE İLK İFADESİNDE SÖYLEDİKLERİ

"Çiftlikbank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin (isimleri veriyor) para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki Çiftlikbank işlerinin ise çalışanlarınca (isimlerini veriyor) yürütüldüğünü, Çiftlikbank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiflikbank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyiniyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyiniyetli olduğunu gösterdiğini, ancak sistemde görev alan şahısların kötüniyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kedisini de zarara uğrattıklarını, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken çiftlik bank mağdurlarının 64.000.000 TL zarara uğradığınının haber yapılması üzerine ülkemizde kurulu Çiftlikbank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının 200.000.000 TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, Brezilya Sao Paolo'da bulunan Ülkemiz Büyükelçiliğine giderek teslim olduğunu" beyan etmiştir.