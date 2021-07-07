Son dakika | 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın sorgusu tamamlandı! İlk ifadesi ortaya çıktı: Hatalarım oldu
Son dakika haberi...İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın’ın, emniyetteki sorgusu tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi. Çiftlik Bank sanığı Aydın Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Öte yandan emniyetteki sorgusunda Mehmet Aydın’a 3 yıllık firarda kendisine kimlerin nasıl yardım ettiği ve mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın nerede olduğu sorulduğu öğrenildi. Mehmet Aydın adliyede savcıya ifade vermeye başladı. Aydın ilk ifadesinde, "mağdurların parasını ödemek istiyorum" dedi. Tosuncuk, 64 milyon TL zarar olduğunu, şirketin değerinin 200 milyon TL dolaylarında olduğunu ifade etti, zararı karşılamak için teslim olduğunu bildirdi. Mehmet Aydın, hatalarının olduğunu itiraf etti. Bu kritik gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00 gibi başlanan Aydın'ın ifade işleminin 6 Temmuz Salı 23.00 sularında tamamlandığı öğrenildi.
25 SAAT İFADE VERDİ
İfade işlemleri yanında getirdiği 300 sayfalık evrakın incelenmesinden sonra Pazartesi gecesi 21.45'te başladı. Polisler saat 05.00'e kadar hazırladıkları soruları tek tek sordu. Üç avukatının eşlik ettiği Mehmet Aydın zaman zaman duraksadı, ancak tüm soruları yanıtladı.
Verilen aralarla birlikte saatlerce özel ekip tarafından sorgulanan "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın, 60 sayfa tutan soruları cevapladığı belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Aydın, sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren işlemleri tamamlandı.
Polis minibüsüne bindirilerek Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürülen Aydın, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Aydın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesine getirildi.
Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alınmaya başlandı.
İŞTE İLK İFADESİNDE SÖYLEDİKLERİ
"Çiftlikbank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin (isimleri veriyor) para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki Çiftlikbank işlerinin ise çalışanlarınca (isimlerini veriyor) yürütüldüğünü, Çiftlikbank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiflikbank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyiniyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyiniyetli olduğunu gösterdiğini, ancak sistemde görev alan şahısların kötüniyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kedisini de zarara uğrattıklarını, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken çiftlik bank mağdurlarının 64.000.000 TL zarara uğradığınının haber yapılması üzerine ülkemizde kurulu Çiftlikbank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının 200.000.000 TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, Brezilya Sao Paolo'da bulunan Ülkemiz Büyükelçiliğine giderek teslim olduğunu" beyan etmiştir.
'TOSUNCUK' MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mehmet Aydın sabah saat 07.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgunun ardından Aydın, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI
Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.
Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi havayolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.
ÇALIŞANLARININ GÖREV TANIMINI YAPTI
Uruguay'da 1 ay kaldıktan sonra Türkiye'ye işinin başına döndüğünü anlatan Aydın, kendisini tehdit ettiğini söylediği Ebubekir Karaman'ın kendisinden vekaletname aldığını da dile getirdi. Karaman'ın şikayeti üzerine döndüğünde polisler tarafından otelden alınıp ifade verdiğini aktardı. Kendisinin de Karaman'dan şikayetçi olduğunu belirten Aydın, "Onun baskı ve tehditlerinden bunaldığım için Türkiye'den gitmiştim. Orada irtibatlı olduğum kişi Osman Naim Kaya'dır. Fehmi Suat Emur tarafından güvenliğim sağlanınca Türkiye'ye döndüm. Yaşadığım baskı ve sıkıntılardan dolayı yazılımcılar ve finastan sorumlu çalışanlarımı Arjantin'e gönderdim" diye konuştu. Her çalışanının ayrı ayrı görev tanımını yaptı.
Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.
OYUNLA BAŞLADI ÇİFTLİKLE DEVA ETTİ
Faaliyetinin 4. Ayında ise oyun üzerinden üyelerinin artması sebebiyle bir şirket kurmaya karar verdiğini ifade eden Aydın, bu şirket üzerinden bir üyesinin tavsiyesi ile çiftlik hayvanlarının ürünlerinin satışına ilişkin şarküteri açmayı planladığını aktardı. Akabinde de Bursa'da Çiftlik Bank Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık San. Tic. LTD. ŞTİ.'yi kurduğunu söyledi. Bu şirkete genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın'ı atadığını aktaran Aydın, "Ürünlerin tedariğini civardaki çiftliklerden yapmaktaydı. Bu ürünleri normal bir esnaf gibi vatandaşa şarküteri olarak satışını yapmaktaydık. Ayrıca Çiftlik Bank oyunumuzla ilgili üyelerimiz oyun parasını satın almak istediklerinde şarküteriye gelerek nakit veya kredi kartıyla ödeme yaparak üyeliğine bu parayı aktarabiliyordu. Şirketin alt katı şarküteri, üst katı oyunumuzun idare edildiği ofisler vardı" diye konuştu.
OYUN BÖYLE BÖYLE YAYILMIŞ
Kıbrıs'a uzanan süreci de aktaran Aydın, "Oyun üzerinden yaptığım sanal satışlarla ilgili yüksek miktarlı vergiler çıkması nedeniyle muhasebecinin yönlendirmesi ile sabit vergi ödeyebilmek için Kıbrıs'ta Fame Game Software unvanlı şirketi 50 milyon lira sermaye ile kurdum. Çiftlik Bank oyun işlemlerini Kıbrıs firmam üzerinden yürütmeye devam ettim. Gelecek planlarımı anlattığım aynı zamanda oyuna yatırım yapan kişiler Savaş Yıkılmaz ve Ahmet Furkan Ferman'dı. Zamanla muhabbetimiz ilerledi. Yüklü miktarda para yatırmak istediler. İkisi İstanbul'da bayii açma teklifinde bulundu. Ben de izin verdim. Çiftlik Bank logosuyla şarküteri açtılar. Daha fazla bayii açmak üzere konuştuk" dedi ve işlerini büyüttüklerini aktardı. Hayallerini gerçekleştirmek adını çiftlikler kurduğunu da aktaran Aydın, İnegöl'deki çiftliğin açılışına tüm üyelerini davet ettiğini, açılıştan sonra oyuna rağbetin arttığını ifade etti.
NEDEN YURT DIŞINA GİTTİĞİNİ AÇIKLADI
Yanında çalışanlardan birinin akrabası olarak Ebubekir Kahraman isimli bir kişinin adını veren Aydın, bu kişinin mafyavari olduğunu ve kendisinden sürekli para istediğini ve tehditlerinin dozunun her geçen gün arttığını iddia eden Aydın, "Eşimle birlikte Uruguay ve Arjantin'e çıkış yaptım. Mafyavari şahısların tehdidinden korktuğum için oyunun yazılım geliştirmelerini ve finans Arjantin üzerinden gayriresmi yapmak üzere Cudi Cumhur Yurdakul, Serdal Dosdoğru, Umeyr Karakoç ve Düzgün Genç'le geldiler. Orada ofis tuttuk" dedi.
İLK SORU: PARAYI ÖDEYECEK MİSİN?
Öte yandan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde uzman polisler sorguladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Aydın'ı sorgulayan polisler, maliye ve finans suçları hakkında özel eğitim almış tecrübeli polislerden oluştu. Aydın, nezarette beklerken sorgu polisleri de hazırlanan iddianameyi, diğer sanıkların ifadelerini, mağdurların şikâyetlerini ve dosyadaki diğer belgeleri detaylı şekilde inceleyerek, soruları belirledi.
Hürriyet'in haberine göre, Aydın'a, ilk olarak "Mağdurların parasını ödeyecek misin?" sorusu yöneltildi. Şirketi neden Kıbrıs'ta kurup paraları buraya aktardığı, yönetim tecrübesi olmayan koruma, güvenlik görevlisi gibi isimleri neden üst düzey atadığı, Bursa'da açılan soruşturmada çiftliklerdeki hayvan sayısı ile mal varlıklarına dair neden yalan beyanlarda bulunduğu soruldu.
KRİPTO PARA MI ALDIN?
Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği faaliyetlerine devam ettiği esnada Bitcoine de merakı olduğunu anlatan Aydın, "Bu alanda da faaliyet göstermek istiyordum. Bu doğrultuda araştırmalar yaptım. Uruguay'da PabiPark isimli şirketi kurmuştum. 2 çalışanım Paraguay'a bu iş için gitti. Depo kiraladılar ve o dönem 3 milyon dolar ödeme yaptım. 800 kadar bitcoin üretim cihazı aldılar. Türkiye'de bitcoin faaliyeti yapmak istiyordum. Çalışanım Hakkı Cangül bu işten anlıyordu. Ona ilk etapta Akhisar'da boş çiftliğimizi değerlendirmesi için bitcoin cihazı alması amacıyla 11 milyon 600 bin lira verdim. Bu paraya MASAK bloke koyunca alamadı. Daha sonra şirket hesabı üzerinden 6 milyon 500 bin lira gönderdim. 928 bitcoin cihazı aldı. Cihazlarla üretime başladık" dedi.
PONZİ AÇIKLAMASINDAN SONRA EL KOYMA KARARI
2018 yılının Ocak ayında Dubai'ye geçtiğini kaydeden Aydın, amacının buradaki şirketinin kuruluş prosedürünü gerçekleştirmek olduğunu öne sürdü. Burada da Çiftlik Bank oyun şirketini kurduğunu anlatan Aydın, "Amacım dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerimi yürüterek Türkiye'deki işleri büyütmekti. Dubai'den Brezilya'ya oradan Arjantin üzerinden feribotla Uruguay'a. Uruguay'dayken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 'Çiftlik Bank ponzidir' açıklaması yaptı. Üyeler çiftliklere gitti, tüm konular basına yansıdı ve ben hepsini Uruguay'da öğrendi. Türkiye iademi talep edince tekrar Brezilya'ya geçip oraya yerleştim. Uruguay da hakkımda kara para aklamadan soruşturma açtı. Oradaki tüm mal varlığıma el konuldu" dedi. Oradaki mal varlığının 2 lüks araç, 700 bin dolar nakit para, 7 adet villa, şirkete ait malzemeler ve şirket araçları olduğunu kaydetti.
İfadeye saat 05.00'te ara verildi. Aydın, polislerin verdiği yiyeceklerle kahvaltı yaptıktan sonra bir süre uyudu. Saat 12.00'de ifadeye yeniden başlandı. İhtiyaç molaları haricindeki aralıksız sorgu bugün saat 00.30'a kadar sürdü. Ardından geceyi Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki nezarette tek başına geçirerek adliyeye sevkini bekledi. Bir polis memuru da nöbetçi olarak bekletildi.
"HATALARIM OLDU" İTİRAFI
İfadesinin son cümlelerinde, "Dolandırmak amacım yok. Paralarını alıp kaçma kastım da yok. Yurt dışında bulunduğum sürede kendi imkanlarımla mağdurların parasını ödemeyi hep düşündüm. Ama ben de mağdur oldum. Uruguay'dan Brezilya'ya geçtiğim sırada 50 bin Euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Örgüt kurup insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Ben de üyeler gibi mağdurum. Mağdurların zararı Türkiye'deki el konulan varlıklarımca karşılansın" dedi.
SUÇU HABERLERE ATTI
Bütün faaliyetlerinin yolunda gittiğini, para kazandığını ve üyelerine ödeme yaptığını anlatan Mehmet Aydın, "Sosyal medyada haberler dolanmaya başladı. Çiftliklerimizin, hayvanlarımızın olmadığı, insanların gözünü boyadığımız şeklindeydi. Haberlerin ardından Gümrik ve Ticaret Bakanlığı incelemelere başladı. Hakkımızda soruşturma başlattı. Ponzi sistemi olmadığımızı ispatlamak amacıyla üye alımını durdurdum. Bankalar bizimle çalışmak istemedi. Sıkıntıya gireceğimizi gördüğüm için sistemi geçici olarak durdurdum. Soruşturma sonucunda faaliyete devam etmeyi düşündüm. Üyelerin ana paralarını banka hesaplarına yatırdık. Sadece oyun faaliyetimiz durmuş, diğerleri devam ediyordu" dedi.
"EN BAŞINDAN BERİ BİLDİĞİ HALDE KAÇTI"
Anadolu Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş imzalı sevk yazısında şüpheli Mehmet Aydın'ın hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırdığı, aslında en başından beri edimlerini ifa edemeyeceğini bildiği halde sistemi sürdürüp sonrasında da yurt dışına kaçtığını anlattı. Aydın'ın böylece yatırımcı oyuncu olan mağdurların zararına nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediğini kaydetti.
"TÜM MAĞDURLARA KARŞI SORUMLU"
Mehmet Aydın'ın örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu anlatılan yazıda, kurulan sistem itibariyle sanal hayvanların ömürlerinin bir yıl olarak belirlenmesi, küçük karlarla ve kar beklentileriyle mağdurların sistemde kalmaları hedeflenerek eylemin süreklilik arz edip mağduriyetlerin artarak devamının sağlanması nedeniyle zarar gören tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğunun altı çizildi.
İŞTE SUÇLARI
Mehmet Aydın tam da bu gerekçelerle ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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