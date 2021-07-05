Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları! Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

18 yaş üstündekiler bir an önce aşılanarak sevdiklerini korumalı.

Türkiye salgın sürecini başarıyla yürüten ülkeler arasında yer almaktadır.

TMO yem hammadde satışına devam edecek. Besiciler bu sistemden faydalabilecek.

Hububat et süt fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.

Bayram ikramiyelerini ve maaşları bayram öncesinde ödeyeceğiz

Emekli maaşlarına yüzde 8.45 zam yapacağız.

Kurumlar vergisi oranını 2023 yılı itibariyle yüzde 20 seviyesine indiriyoruz.

Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.

Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz.

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalandı

Ayrıntılar geliyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

AŞI ÇAĞRISI



Türkiye salgın sürecini başarıyla yürüten tüm ülkelerin ilk sıralarında yer almaktadır. Dünyanın pek çok yerinde testler ücrete tabi iken biz ücretsiz test hizmeti sunduk. Aynı şekilde aşı hizmetini de ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaşın üzerindeki herkese açılmış aşı randevularını bir an önce almaları çağrısında bulunuyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temele dayanmadığının altını çizmek istiyorum. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar temizlik, maske, mesafe başta olmak üzere tedbirlere uymaya devam etmeliyiz.