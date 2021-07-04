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Son dakika: Mehmet Aydın'ın avukatları İstanbul Emniyet'inde! Mehmet Aydın'dan ilk ifade

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Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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Son dakika: Mehmet Aydın'ın avukatları İstanbul Emniyet'inde! Mehmet Aydın'dan ilk ifade

Tonsuncuk olarak da tanınan Mehmet Aydın, Çiftlik Bank vurgunundan Türkiye'ye getirildi. İstanbul Emniyet'inde başlayan yasal işlemleri süren Mehmet Aydın'ın avukatları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Çiftlik Bank vurgunundan gözaltına alınan Mehmet Aydın ifade vermeye başladı.

Kurduğu, "Çiftlik Bank" ile milyonlarca vurgun yapan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu "Çiftlik Bank" ile milyonlarca vurgun yaptıktan sonra yurt dışına kaçtı. 3 yıl yurt dışında firari olan Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türkiye Konsolosluğu'na teslim oldu.

Yapılan görüşmeler sonrasında Aydın, Türkiye'den gönderilen polis ekipleri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. Cumartesi sabahı 09.30 sıralarında Brezilya'dan hareket eden Aydın ve polis ekiplerini taşıyan uçak, akşam 22.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

TOSUNCUK ŞU AN NEREDE? HAVALİMANI ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Pasaport işlemlerinin ardından havalimanı içinde bulunan tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, 23.15 sıralarında havalimanı içinde bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na götürülerek savcıya ifade verdi. Yaklaşık 30 dakika burada kalan Aydın, adliye çıkışında İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Bir süre burada bekletilen Mehmet Aydın, "Çiftlik Bank" soruşturmasını yürüten İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomi Suçları Bürosu ekiplerince teslim alınarak 01.20 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Aydın'ın 4 gün boyunca gözaltında kalacağı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AVUKATLARI GELDi; İFADESİNE BAŞLANIYOR

Çiftlik Bank vurgununun baş aktörü 'Tonsuncuk' lakabıyla tanınan Mehmet Aydın'ın Türkiye getirilmesinin hemen ardından İstanbul Emniyet'inde başlayan yasal işlemleri sürüyor. Aydın'ın avukatları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Çiftlik Bank vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

Mehmet Aydın'ın avukatları az önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi ve polislerle bir ön görüşme yaptıktan sonra üç avukat emniyetten ayrıldı. Avukat Fatih Kuş, 1-2 saat sonra Aydın ile görüşmeyi planladıklarını ve ifade işlemlerine başlanmasını beklediklerini söyledi.

Peki şimdi ne olacak? Mağdurlarını paralarını alabilecek mi? PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? MAĞDURLARINI PARALARINI ALABİLECEK Mİ?
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de TOSUNCUK LAKAPLI MEHMET AYDIN TÜRKİYE'DE
'Tosuncuk'u neler bekliyor? 'TOSUNCUK'U NELER BEKLİYOR?

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