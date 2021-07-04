Son dakika: Mehmet Aydın'ın avukatları İstanbul Emniyet'inde! Mehmet Aydın'dan ilk ifade

Mehmet Aydın'ın avukatları az önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi ve polislerle bir ön görüşme yaptıktan sonra üç avukat emniyetten ayrıldı. Avukat Fatih Kuş, 1-2 saat sonra Aydın ile görüşmeyi planladıklarını ve ifade işlemlerine başlanmasını beklediklerini söyledi.

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