Mehmet Aydın saatler sonra Türkiye'de olacak! Özel ekip onu almaya gitti

HAVALİMANINA İNDİKTEN SONRAKİ SÜREÇ DE PLANLANDI

Heyet ve Aydın'ın İstanbul'da havalimanına indikten sonra yapılacaklar da belirlendi. İlgili yazıda, havalimanına iniş akabinde transit bölgeden karşılanarak havalimanında bulunan polis noktasına varış yapmalarına kadar refakat edilmesi.

Mehmet Aydın'ın yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkine kadar yapılan işlemler neticesinden Interpol Europol Daire Başkanlığı'nın bilgilendirilmesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden rica edildi. Interpol Europol Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü imzası taşıyan yazı tüm ilgili birimlere gönderildi.