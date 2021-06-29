İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İnternet Medyası Çalıştayı'nda önemli açıklamalar: Çarpıtma haber medya terörüdür
İnternet Medyası Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İnternet gazeteciliği bağlamında yeni hukuki düzenlemelere gidilmesi gerektiğini görüyoruz." dedi. Fahrettin Altun, "Kimi siyasiler güya muhalefet yapma adına, her türlü ahlaki ve siyasi ilkeden yoksun bir biçimde, yalan siyasetlerini yalan haberlerle destekleyecek bir tezgâh işletiyorlar." ifadelerini kullandı. Altun "Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir. Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terör örneğidir. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir" dedi. diyerek sert çıktı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, internet medyası çalıştayında önemli açıklamalarda bulundu.
YALAN HABER MEDYA TERÖRÜDÜR
Çalıştayın açılışın konuşma gerçekleştiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çarpıtma haber tam anlamıyla medya terör örneğidir. Haberciliğin tek amacı hakikat olmalıdır. Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir. Yalan haber ulusal bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir" dedi.
İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Medya dönüşümündeki tablo olumlu bir tablodur. İnternet haberciliği gelişirken mevzuatının da güncellenmesi gerekmektedir. Gerçek ve doğru haberlere ulaşmak da önem taşımaktadır. Toplumların gerçekliğe uygun şekilde bilgilendirilmesinde medya mensuplarının önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum.
Haberciliğin tek amacı hakikattir. Gazeteciler hakikatin temsilcisi olduğunu bilerek hareket etmelidir.
"ÖZÜR DİLEMEDİLER, BAŞLARINI KUMA GÖMDÜLER"
İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan Katarlı öğrencilere sınavsız giriş hakkı haberi yalan haberciliğe örnek olarak gösterilebilir. Bu yalanın parçası muhalefet mensupları hakikat ortaya çıkmasına rağmen özür dilemediler, başlarını kuma gömdüler.
İnternet gazeteciliğinde basın etiği ele alınmalı. Biz yaşasın hakikat diyerek çalışmalarımızı sürdürmeyi devam edeceğiz.
YENİ HUKUKİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR
İnternet gazeteciliği bağlamında yeni hukuki düzenlemelere gidilmesi gerektiğini görüyoruz. İnternet yayıncılığında yanlış uygulamaların giderilmesi önemlidir. Sürekliliği olan medya kurumlarının varlığı da önemlidir.