Son dakika: Belediye güvenlik görevlisi terörist çıktı! PKK bölge sorumlusu başkana talimat vermiş

YÜZ TARAMA SİSTEMİ İLE DEŞİFRE OLDU

Lice'nin Akçabudak Köyünde öldürülen sözde bölge sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan dijital materyallerin incelemesinde çıkan iki kare fotoğraf şok etkisi yarattı. Askeri kamuflaj ve elinde kalaşnikofla dağda çekilen fotoğrafın yüz tarama sistemiyle Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllar Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Veysel Sonsuz olduğu tespit edildi. Dokümanlarda kendisine ait kişisel bilgiler ve özgeçmiş raporu da bulundu. Sabotaj, oto alarm düzeneği silah ve bomba eğitimi aldığı, yanında tabanca bulunduğu, şehirde faaliyet gösterdiği, eşinin hemşire olduğu ve kendisinin örgütün cephanesini gömen kişi olduğu bilgisi de yer aldı. Yakalanan Sonsuz hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dicle Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Petrollerinde Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını anlatan Veysel Sonsuz şu itiraflarda bulundu:

HDP'DEN YARDIM İSTEDİM KENDİMİ ÖRGÜTÜN ELİNDE BULDUM

"Doktor olan kayınbiraderim adına kayıtlı olan ancak benim çalıştırdığım Ergani Özel Dünya Tıp Merkezini işlettim. Silah kaçakçılığından tutuklanıp 3 yıl hapis yattım. Yurtdışından araba satın alıp Türkiye üzerinden Irak, Afganistan ve Pakistan'a satıyordum. Belediyede kadroya geçebilmek için HDP Lice İlçe Başkanlığı yapan kuzenim Tekin Sonsuz'dan yardım istedim. O da Lice'de Makine memuru İbrahim Ekin'le beni tanıştırdı. Bu kişi kadroya geçirme sözü verdi. Kimlik bilgilerimi aldı."