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Sözcü Gazetesi'nin algı operasyonu çöktü! Bakanlıktan CHP yandaşlarının iftiralarına jet cevap

Türkiye ile Katar arasındaki protokol YKS sınavına saatler kalan Sözcü Gazetesi tarafından algı operasyonu olarak kullanıldı. CHP'nin medyadaki silahşörleri 'Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceğini' iddia etti. İftiralara cevap veren Milli Savunma Bakanlığı "Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Sözcü Gazetesi'nin algı operasyonu çöktü! Bakanlıktan CHP yandaşlarının iftiralarına jet cevap

CHP yandaşı medya Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği haberini çarpıtarak servis etti. Sözcü, T24 ve SolHaber gibi siteler Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği yalanı üzerinden algı çalışması başlattı.

NELERİ KAPSIYOR?

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.

PERSONELLER İÇİN ASKERİ UÇAK VE ORDUEVLERİ İMKANI

Karşılıklı olarak Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve öğrencilerine, eğitim süresince kendi birliklerine ait kamuflaj ve üniformayı giyme hakkı, askeri uçakla seyahat, orduevinde ikamet gibi imkanlar tanınıyor.

SINAV ŞARTI TÜM YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ

Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın 'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.

SINAVA SAATLER KALA OPERASYON

Sözcü Gazetesi iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla okurlarına servis etti. Haberde 'askeri personel ve askeri öğrenciler' ifadesi yerine 'Katarlı gençler' tanımı yerleştirildi.

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