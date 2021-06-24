Son dakika: ABD heyeti ile görüşme başladı! Türkiye'den Kabil Havalimanı güvenliği açıklaması: Kimsenin toprağında gözümü yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kabil Havalimanı'nın güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından derlenenler;

ABD ile Afganistan görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, "Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye her zaman Afganistanlı kardeşlerimizin barış, güven ve istikrarda yaşaması için çaba sarf etmiştir.

BM kararları çerçevesinde 2002'de göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası güvenlik Yardım Kuvveti'ne, 2015'ten itibaren de NATO'nun kararlı destek misyonuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Burada TSK mensuplarının ve diğer mensup arkadaşlarımızın başarıları da uluslararası kamuoyu tarafından saygı ile izlenmektedir.

Hali hazırda Kabil eğitim yardım danışmanlık komutanlığını Türkiye, TSK olarak biz yürütmekteyiz. Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürülmekte olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusudur. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.

Bu hususu diğer ülkelerle birlikte nasıl yapabileceğimiz konusunda çalışma yapıyoruz. ABD teknik heyeti de bugün şu anda bakanlığımıza geldi, görüşmeler yapıyoruz, devam ediliyor.

Şu an için alınmış herhangi bir karar yok. Mevcut personelimiz dışında bölgeye giden personelimiz bulunmamaktadır.