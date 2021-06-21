Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Maskelere veda edecek miyiz? Pazar kısıtlaması kalkıyor mu?
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınında özellikle maske yasağı ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Pandemi kısıtlamalarının kaldırılması için gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan Kabine toplantısında. İşte masadaki tedbirler
Ve Türkiye'de pazar günü yasağı ile maske kısıtlamasının kaderi bugün belli oluyor. Koronavirüste pandemi kısıtlamalarının kaldırılması için gözler bugün yapılacak Kabine toplantısında. Hızlı aşılama ve vatandaşın tedbirlere tam uyumuyla pandemin etkisini önemli ölçüde kıran Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren pazar günleri de sokağa çıkma serbestisi geliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN SAATLER SONRA AÇIKLAMA YAPACAK
Kısıtlamalar ve yeni normalleşmenin ikinci kademesi için önümüzdeki sürecin şekilleneceği kabine toplantısının gerçekleşeceği kritik günde toplantının bitmesi ile birlikte gözler kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek olan Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu sonrasında kabinenin pandemiye dair alacağı kararları Tüm Türkiye'ye ilan edecek.
İşte kabine gündemine dair sıcak bilgiler;
HAFTA İÇİ AKŞAM KISITLAMASI ESNETİLECEK
Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlama ya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak.
RESTORAN VE AVMLER İÇİN SAAT DÜZENLEMESİ
Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek
Uyarı! Tedbirleri elden bırakamayız: Uzmanlar yeni varyantlara işaret ederek kitle bağışıklığı sağlanana kadar yasaklar kalksa bile kişisel tedbirleri elden bırakmama uyarısı yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. SABAH'ın edindiği bilgilere göre ibre halihazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde. Buna göre;
1 Temmuz itibarıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak. Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamanın kaldırılması ya da 24'e çekilmesi gündemde.
Kafe, restoran, mağaza ve tüm dükkanların ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilmesi gündemde. AVM'lerde normal çalışma saatlerine dönecek.
Belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi konuşuluyor.
DELTA VARYANTI İÇİN TEYAKKUZ
Dünyayı etkisi altına almaya başlayan delta varyantına karşı teyakkuz durumu var. Bu yüzden bası kısıtlamaların devam etmesi, vatandaşın da yasaklar kalksa bile kişisel tedbiri uzun süre elden bırakmaması istenecek.
EYLÜL'DE YÜZDE 70 İKİ DOZ AŞILANMIŞ OLACAK
Uzmanlar hastalığı geçirenlerin (test yaptırmamış, hastalığı bilmeden atlatanlar dahil) şu anda nüfusun Hızlı aşılama süreciyle temmuz sonuna kadar yüzde 60, ağustos sonuna kadar yüzde 80 ilk doz aşılarını yaptırmış olacak. Eylül'de yüzde 70'in iki doz aşıları yapılmış olacak. Okullar açılmadan 12-18 yaş grubunun aşılanmasına ilişkin bazı hazırlıklar da yapılıyor. İsrail, ABD ve Kanada bu yaş grubunu aşılıyor. Orada alınacak sonuçlara göre birkaç ay içinde bu yaş grubu ile ilgili de adım atılması bekleniyor.
ÜÇÜNCÜ DOZ TEMMUZ'DA
Üçüncü doz aşılarda ise ilk grup olan sağlıkçıların 6 aylık süreleri Temmuz ayı içinde dolacak. Bu grup için hatırlatma dozu gündeme gelecek.
AŞILAMADA ŞAMPİYON 5 İL
Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir aşılamada ilk sırada yer alan 5 il. Buralarda ilk doz aşı nüfusun yaklaşık yüzde 50'sine yapıldı. Toplum bağışıklığına da ilk olarak bu illerin ulaşması bekleniyor.
30 YAŞ GRUBUNDA BÜYÜK MUTLULUK
Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün 30 yaş ve üstü grup için aşılama müjdesini vermesinin ardından dün bu yaş grubundakiler hastanelere akın etti. İstanbul'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi kentin çeşitli sağlık kuruluşlarından randevularını alarak ilk doz aşılarını yaptıranlar 'Devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çok mutlu ve huzurluyuz" dedi.
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