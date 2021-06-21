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Son dakika: HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Anayasa Mahkemesi ilk incelemeyi yapacak

Son dakika haberine göre (AYM), Halkların Demokratik Partisinin () kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini yapacak. , saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Anayasa Mahkemesi ilk incelemeyi yapacak

Yüksek Mahkemenin, eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği 'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak AYM'ye gönderilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği iddianamenin ilk incelemesi, toplantısında yapılacak.



, saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

raportörü, "iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği" tespitini yaparak iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sunmuştu.

Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında iddianamedeki tedbir taleplerini de ele alabilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından , esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan , toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK
HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve 'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

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