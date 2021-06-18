Son dakika: Antalya Diplomasi Forumu başlıyor! Zirvenin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) konuşacak. Kritik zirveye 10 devlet ve hükümet başkanı ile 42 dışişleri bakanı katılacak. Dünyanın gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meseleler serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacak, diplomasi alanına dair tüm konular masaya yatırılacak. Antalya'dan detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
Antalya'da geçen yıl yüz yüze yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen ADF, 18-20 Haziran'da Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde 18-20 Haziran'da yapılacak ADF'de dünyanın dört bir yanından üst düzey devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş yetkilileri, iş insanları, kanaat önderleri ve akademisyenler bir araya gelecek.
DİPLOMASİNİN NABZI ADF'DE ATACAK
Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenecek ADF'ye 10 devlet ve hükümet başkanı ile 42 dışişleri bakanının katılması öngörülüyor.
Ayrıca, 3 eski devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 52 uluslararası örgüt temsilcisi veya eski hükümet yetkilisi ADF'de yer alacak.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINACAK
Her yıl düzenlenerek kurumsallaşması ve diplomasi alanında referans gösterilen bir diyalog platformu olması hedeflenen ADF'de liderlerin katılacağı 2 oturumun yanı sıra bölgesel, küresel ve tematik konu başlıklarında 15 oturum yer alacak.
"Doğu Akdeniz İçin Bölgesel Konferans" başlıklı bir panelin de düzenleneceği ADF'de, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, şu oturumlarda ele alınacak:
"Küresel Yönetişim: Küresel Çözümler İçin Yeni Yaklaşımlar, Transatlantik İlişkilerde Yeni Dönem, Edinilen Dersler Işığında Bölgesel Dayanışmayı Nasıl Güçlendirebiliriz?, Afrika'yla Kurulan Ortaklıklar ve Karşılıklı Kazanımlar, Sanal Dünyada Bilgi Kirliliği ve Yalan Haber Olgusu, Güney Kafkasya: Bölgesel Barış ve İş Birliği İçin Yeni Fırsatlar, Asya'da Bölgesel İş Birliği, Mülteciler ve Göçmenlere İnsani Yaklaşım, Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Sürdürülebilir Bir Gündeme Doğru, Barış Arayışlarına Kadınların Katkısı, Aşırıcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele, İş Dünyası ve Ekonomi Diplomasisi, Dönüşen Terörizm Tehdidi, Enerji: Bizi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?, Komşuların Ortak Bakışı: Avrupa'nın Geleceği, Bölgesel Örgütlerin Etkinliğini Nasıl Arttırabiliriz?, Gençlik Forumu."
KATILIMCILAR HER GÜN TEST YAPTIRACAK
Forum, salgın döneminde fiziki katılımla tüm salgın tedbirlerine riayet edilerek düzenlenecek en büyük uluslararası etkinliklerden biri olacak.
ADF'ye yurt içinden ya da yurt dışından gelecek katılımcılar ile basın mensuplarının 48 saat önce yaptırdıkları COVID-19 testini yetkililere sunması ve forum süresince her gün otellerde kurulacak merkezlere giderek test yaptırması gerekecek.
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