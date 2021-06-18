Son dakika: Antalya Diplomasi Forumu başlıyor! Zirvenin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

"Doğu Akdeniz İçin Bölgesel Konferans" başlıklı bir panelin de düzenleneceği ADF'de, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, şu oturumlarda ele alınacak:

"Küresel Yönetişim: Küresel Çözümler İçin Yeni Yaklaşımlar, Transatlantik İlişkilerde Yeni Dönem, Edinilen Dersler Işığında Bölgesel Dayanışmayı Nasıl Güçlendirebiliriz?, Afrika'yla Kurulan Ortaklıklar ve Karşılıklı Kazanımlar, Sanal Dünyada Bilgi Kirliliği ve Yalan Haber Olgusu, Güney Kafkasya: Bölgesel Barış ve İş Birliği İçin Yeni Fırsatlar, Asya'da Bölgesel İş Birliği, Mülteciler ve Göçmenlere İnsani Yaklaşım, Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Sürdürülebilir Bir Gündeme Doğru, Barış Arayışlarına Kadınların Katkısı, Aşırıcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele, İş Dünyası ve Ekonomi Diplomasisi, Dönüşen Terörizm Tehdidi, Enerji: Bizi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?, Komşuların Ortak Bakışı: Avrupa'nın Geleceği, Bölgesel Örgütlerin Etkinliğini Nasıl Arttırabiliriz?, Gençlik Forumu."