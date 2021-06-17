Son dakika: HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri: Parti çalışanı öldü! Saldırgan gözaltında
Son dakika haberine göre; HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri duyuldu. İzmir'in Konak ilçesindeki O.G., gittiği HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Eski sağlık çalışanı olduğu belirtilen O.G., yakalanıp gözaltına alındı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, olay yerinden detayları anlattı.
İzmir HDP İl Başkanlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'nin aktardığına göre; binaya 35 yaşları civarında bir kişi 11.15 sıralarında giriş yaptı. Daha sonra binadan 11.30 dolaylarında silah sesleri duyuldu.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtindeki bir iş hanının 2'nci katında meydana geldi. Kattaki HDP İl Başkanlığı'na gelen O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip öldürdü.
Binadan duyulan silah sesi üzerine olay, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine emniyet güçleri olay yerine geldi. Polis Özel Harekat da HDP İl Başkanlığı'na sevk edildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
A Haber muhabirinin olay yerinden verdiği bilgiye göre; saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.G.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
KIZI ÖLEN ANNE OLAY YERİNDE
İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekiplerinin de Poyraz'ın cansız bedeninin bulunduğu olay yerinde incelemeleri devam ediyor.
Öte yandan olayı duyan partililer ise bina önüne geldi. Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da HDP İl Başkanlığı'na gelip, "Yolumu açın, çocuğumu görmek istiyorum" diyerek, içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.
GÜVENLİK ÇEMBERİ
Emniyet güçlerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, bina önünde de önlemler alındı. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Sokak yaya geçişine kapatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sıralarında, 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl binasına, sağlık çalışanıyken ayrılmış olan O.G. isimli kişi girerek, parti çalışanı D.P.'yi tabancayla ateş edip öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.
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