Son dakika: HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri: Parti çalışanı öldü! Saldırgan gözaltında

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sıralarında, 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl binasına, sağlık çalışanıyken ayrılmış olan O.G. isimli kişi girerek, parti çalışanı D.P.'yi tabancayla ateş edip öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

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