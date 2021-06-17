Son dakika: HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri: 1 kişi öldü, 1 kişi gözaltında! Özel Harekat Polisleri bölgede
Son dakika haberine göre; HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri duyuldu. Binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'nin aktardığı bilgiye göre bir kişi öldü, bir kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirirken, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir HDP İl Başkanlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'nin aktardığına göre; binaya 35 yaşları civarında bir kişi 11.15 sıralarında giriş yaptı. Daha sonra binadan 11.30 dolaylarında silah sesleri duyuldu.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti.
Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.İhbar üzerine emniyet güçleri olay yerine geldi. Polis Özel Harekat da HDP İl Başkanlığı'na sevk edildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
A Haber muhabirinin olay yerinden verdiği bilgiye göre; olayda bir kişi öldü, 1 kişi gözaltına alındı.Emniyet güçlerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, bina önünde de önlemler alındı.
GÜVENLİK ÇEMBERİ
Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Sokak yaya geçişine kapatıldı.
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