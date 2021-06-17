Son dakika: HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri: 1 kişi öldü, 1 kişi gözaltında! Özel Harekat Polisleri bölgede

İzmir HDP İl Başkanlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'nin aktardığına göre; binaya 35 yaşları civarında bir kişi 11.15 sıralarında giriş yaptı. Daha sonra binadan 11.30 dolaylarında silah sesleri duyuldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti.