Son dakika: HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırı: Parti çalışanı öldü! Saldırgan gözaltında

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sıralarında, 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl binasına, sağlık çalışanıyken ayrılmış olan O.G. isimli kişi girerek, parti çalışanı D.P.'yi tabancayla ateş edip öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

"TÜRKİYE PROVOKASYONLARA ASLA FIRSAT VERMEYECEKTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP İl binasına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Ömer Çelik, "İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır." dedi.

İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir.

Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 17, 2021